Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: 1 yaralı
Kadıköy'de, aşırı hız iddiasıyla sürülen aracın kontrolünden çıkması sonucu meydana gelen kazada, önce park halindeki bir araca ardından seyir halindeki bir taksiye çarptı. Kazada taksi şoförü yaralanırken, kaza yapan sürücünün, Ömer Cenk Koç'un 0.55 promil alkollü olduğu belirlendi.
İstanbul’da gerçekleşen olay, Fenerbahçe Mahallesi Cemil Topuzlu Caddesi’nde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hızla ilerleyen 34 TP 8107 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce park halindeki araca, ardından seyir halindeki taksiye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle park halindeki araç devrilirken, taksi kaldırıma çıktı. Kazada yaralanan taksi şoförü B.B. sağlık ekiplerince ilk müdahaleyi olay yerinde aldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrasında alkollü olduğu belirlenen sürücü Ömer Cenk Koç’un 0.55 promil alkollü olduğu tespit edildi. Koç, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis, olayla ilgili detaylı inceleme başlattı. (DHA)