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Amasya’da cinsel istismar iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

Amasya'da 14 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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Amasya’da cinsel istismar iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, lise öğrencisi kızın, lise öğrencisi 2 kız tarafından darbedildiği görüntülerin ortaya çıkmasından sonra polis soruşturma başlattı.

Darbedilen 14 yaşındaki kızın telefonunda yapılan inceleme sonucu, cinsel istismar iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.T, A.B. ve S.S. tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

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