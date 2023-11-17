Ambulansın çarptığı 3 büyükbaş öldü
Erzurum'un Oltu ilçesinde hasta taşıyan ambulansın çarptığı 3 büyükbaş hayvan telef oldu.
Ardahan’dan Erzurum’a hasta taşıyan, sürücüsü öğrenilemeyen ambulans, Oltu-Erzurum kara yolu İnanmış Kotik mevkisinde, karşıya geçen 3 büyükbaş hayvana çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan hayvanlar telef oldu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hasar oluşan ambulanstaki hastayı Erzurum Şehir Hastanesine kaldırdı. (AA)