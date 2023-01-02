Antalya’da yangında dumandan etkilenen kedi kurtarılamadı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 5 katlı apartmanın 2'nci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen tekir cinsi kedi ise müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Yangın, saat 11.00 sıralarında Konuksever Mahallesi’ndeki 5 katlı Deniz Apartmanı’nın 2’nci katında meydana geldi.

Özlem Tükel ile kızı Azra Tükel’in yaşadığı evden duman çıktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesi ile alevler söndürüldü. Dumandan etkilenen kedi ise ekiplerce evden çıkartıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kedi, vatandaşlarca veterinere götürüldü.

Kedi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yangın sırasında anne ile kızının evde olmadığı öğrenildi. Çocuk odasında başladığı belirtilen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

İKİNCİ KEDİ KURTARILDI

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 5 katlı apartmanın 2’nci katında çıkan yangında evde mahsur kalan 2 kedi olduğu ortaya çıktı. Ölen kedinin adının ‘Miya’ olduğu, yine dumandan etkilenen ‘Şanslı’ adlı kedinin tedavisinin ise veterinerde sürdürüldüğü öğrenildi. (DHA)