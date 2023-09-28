Arkadaşını ‘kazara’ öldüren kişi tutuklandı
Erzurum'da pompalı tüfek ile oynarken arkadaşını öldüren kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Erzurum’un Yakutiye ilçesinde meydana gelen olayda, bir iş yerinde pompalı tüfekle oynayan M.A.K., 18 yaşındaki arkadaşı M.E.S’yi kazara boynundan vurarak öldürdü.
Dün polis ekiplerince gözaltına alınan 21 yaşındaki M.A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
M.A.K., çıkarıldığı hakimlikte “İş yerini taşıyorduk. Bulduğumuz tüfeği kurcalarken ateş aldı ve vuruldu. Üzgünüm” dedi.
Zanlı, “olası kastla adam öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (AA)