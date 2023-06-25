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Atölyede patlama, alevler diğer iş yerlerine de sıçradı

Adana'da bir iş merkezinin dördüncü katındaki kuyum atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Patlamanın da meydana geldiği iş merkezine sevk edilen çok sayıda yangın söndürme ekibi alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

Yayınlanma: 15:35 - 25 Haziran 2023 Güncellenme:
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Adana’nın Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi Çakmak Caddesindeki bir iş merkezinin dördüncü katındaki kuyum atölyesinde saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çalışanlar binayı tahliye etti. Alevler kısa sürede diğer iş yerlerine de sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın da meydana geldiği iş merkezindeki alevlerin kontrol altına alınabilmesi için ekipler çalışma başlattı. İş merkezinin bulunduğu cadde ve çevredeki sokaklar trafiğe kapatıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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