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Ayağından vuruldu, otomobiliyle kaçıp yardım istedi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, tartıştığı R.K. tarafından ayağından tabancayla vurulan Ahmet K., kendisine ait otomobiliyle olay yerinden kaçıp, yardım istedi. Ahmet K. hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yayınlanma: 22:07 - 23 Şubat 2023 Güncellenme:
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Olay, akşam saatlerinde İzmit Ayazma Mahallesi, Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi.

Tartıştığı R.K. tarafından sağ ayağından tabanca ile vurulan Ahmet K., kendisine ait 41 EK 777 plakalı otomobil ile olay yerinden kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ahmet K.’nın cadde üzerinde bulunan bir AVM’nin önündeki kişilerden yardım istemesi üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis, şüpheli R.K.’yı yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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