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Aynı minibüs durağında 3 kişiyi soydu, tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde aynı durakta minibüse binen 3 yolcunun cep telefonlarını yankesicilik yöntemiyle çalan şüpheli tutuklandı.

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Aynı minibüs durağında 3 kişiyi soydu, tutuklandı

Çınarlı Mahallesi Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi’ndeki durakta farklı tarihlerde minibüse bindikleri sırada S.Ö, D.A. ve S.D’nin kıyafetlerinin cebinde taşıdıkları cep telefonları yankesicilik yöntemiyle çalındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bu kişilerin şikayeti üzerine yaptıkları araştırmada zanlının Mehmet K. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan Mehmet K, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (AA)

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