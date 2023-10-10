Bahçedeki köpekleri ‘etli tuzak’ ile öldürdüler

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir çiftliğe atılan ve zehirli olduğu şüphelenilen etten yiyen 5 kangal köpeğinden 3'ü hayatını kaybetti, 2'si ise tedavi altına alındı. Olayın ardından ölen köpekler ve atılan et parçalarından alınan numuneler laboratuvara gönderildi.

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Konya’da gerçekleşen olay, Seydişehir’in Stat Mahallesi’nde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Çiftlik sahibi Ali Özmen, köpeklerinin hareketsiz olduğunu fark ederek hemen bir veterinere haber verdi. Veterinerin incelemesinde 3 köpeğin zehirlenerek öldüğü tespit edildi, diğer 2 köpek ise tedavi edilmeye başlandı.

İncelemeler sonucunda köpeklerin çiftliğe atılan et parçalarını yediği belirlendi. Ali Özmen, etlerin zehirli olabileceği ihtimali üzerine polise başvurarak şikayette bulundu. Köpeklerin ölüm nedenlerini araştırmak amacıyla ölen köpeklerden ve atılan et parçalarından numuneler alındı ve laboratuvara gönderildi.

‘BU NASIL VİCDANSIZLIK’

Köpeklerinin zehirlendiğini belirten Ali Özmen, “Uzun yıllardır hayvancılıkla uğraşıyorum. Çiftliğimde 5 adet Kangal cinsi çoban köpeğim vardı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından atılan et parçalarını köpeklerim yemişler. Sabah köpeklerim hareketsiz haldeyken bulduk. Veteriner çağırdık, 3 köpeğin öldüğü belirlendi, 2’si ise tedavi altına alındı. Polise gidip şikayetçi oldum. Bu nasıl vicdansızlıktır, anlamadım.” şeklinde konuştu.