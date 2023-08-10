Bahçelievler’de bitişiğindeki temel kazısı sırasında hasar alan bina boşaltıldı
İstanbul Bahçelievler'de bir binanın bitişiğinde yapılan temel kazısı sırasında, bina hasar aldı. Binadan duyulan sesler üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri binayı boşalttı.
İstanbul Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Hasan Tahsin Sokak’ta bir inşaatın temel kazısı sırasında, inşaatın yanında bulunan binadan sesler gelmeye başladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine belediye ekipleri geldi. Yapılan incelemenin ardından 8 katlı bina, zabıta ekipleri tarafından tahliye edildi. Olayın yaşandığı sokak trafiğe kapatıldı.
Tahliye edilen vatandaşların geceyi yakınlarının yanında geçireceği, bir kişinin ise belediyenin misafirhanesine yerleştiği öğrenildi. (DHA)