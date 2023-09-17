Bakan Yerlikaya duyurdu! 5 IŞİD’li tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da IŞİD terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'inin tutuklandığını, 12'si hakkında da adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
IŞİD’e yçnelik operasyonda 5 kişinin tutuklandığını ifade eden Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı;
*Adana’da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 17 terör örgütü mensubu yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 23 adreste yapılan aramalarda 17 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalandı; 5’i tutuklandı, 12’si hakkında adli kontrol kararı verildi.
*Adreslerde yapılan aramalarda el bombasının yanı sıra çok sayıda silah ele geçirildi.
*Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah sizi korusun. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz aralıksız devam edecek.