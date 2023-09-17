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Bakan Yerlikaya duyurdu! 5 IŞİD’li tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da IŞİD terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'inin tutuklandığını, 12'si hakkında da adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.

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Bakan Yerlikaya duyurdu! 5 IŞİD’li tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

IŞİD’e yçnelik operasyonda 5 kişinin tutuklandığını ifade eden Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı;

*Adana’da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 17 terör örgütü mensubu yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 23 adreste yapılan aramalarda 17 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalandı; 5’i tutuklandı, 12’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

*Adreslerde yapılan aramalarda el bombasının yanı sıra çok sayıda silah ele geçirildi.

*Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah sizi korusun. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz aralıksız devam edecek.

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