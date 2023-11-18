Bakırköy’de bir dakikada yedi milyonluk soygun kamerada
Bakırköy'de motosikletli dört kişi kuyumcu dükkanını soydu. Soyguncuların 1 dakika içerisinde 7 milyon lira değerinde altın çaldığı öne sürüldü.
İstanbul Bakırköy’deki olay, geçtiğimiz pazartesi günü saat 04.00 sıralarında Zeytinlik Mahallesi’nde meydana geldi. İki ayrı motosikletle gelen yüzleri maskeli dört soyguncu, kuyumcu dükkanının kepengini önceden kopyalanmış uzaktan kumanda ile açtı.
İçeriye giren hırsızlar tezgahta bulunan altın ve pırlantaları yaklaşık 1 dakika içerisinde çaldı. Soyguncular, ardından geldikleri motosiklete binerek kayıplara karıştı. Soygunun boyutunun 7 milyon lira olduğu kaydedildi. Polis kaçan soyguncuları arıyor. (DHA)