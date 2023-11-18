Abone Ol

Bakırköy’de bir dakikada yedi milyonluk soygun kamerada 

Bakırköy'de motosikletli dört kişi kuyumcu dükkanını soydu. Soyguncuların 1 dakika içerisinde 7 milyon lira değerinde altın çaldığı öne sürüldü.

Yayınlanma: 16:43 - 18 Kasım 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

İstanbul Bakırköy’deki olay, geçtiğimiz pazartesi günü saat 04.00 sıralarında Zeytinlik Mahallesi’nde meydana geldi. İki ayrı motosikletle gelen yüzleri maskeli dört soyguncu, kuyumcu dükkanının kepengini önceden kopyalanmış uzaktan kumanda ile açtı.

İçeriye giren hırsızlar tezgahta bulunan  altın ve pırlantaları yaklaşık 1 dakika içerisinde çaldı.  Soyguncular, ardından geldikleri motosiklete binerek kayıplara karıştı. Soygunun boyutunun 7 milyon lira olduğu kaydedildi. Polis kaçan soyguncuları arıyor. (DHA)

Sakar soyguncu kaçarken kendini vurduİlginizi ÇekebilirSakar soyguncu kaçarken kendini vurdu
Altın Bakırköy istanbul Pazartesi Polis