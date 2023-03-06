Balkondan düşen kadını tutmaya çalışırken yaralandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde balkondan düşen kadın ile aşağıda onu tutmaya çalışan taksi şoförü yaralandı.
İspat Cami Mahallesi Şehit Halil Paçaman Sokağı’nda bir sitedeki apartmanın 5. katında oturan G.A, taksi çağırdı.
Bir süre sonra taksinin gelip gelmediğini kontrol için balkondan bakan G.A, aşağıya düşmeye başladı.
DÜŞEN KADINI TUTMAYA ÇALIŞTI
G.A, bu esnada kendisini görüp tutmaya çalışan taksi şoförü B.D’nin üzerine düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
BAŞKA BİR HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Yaralanan G.A. ve B.D, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. G.A, buradaki tedavisinin ardından Edirne’deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. (AA)