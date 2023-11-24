Bilecik’te morgda cenazeler karıştı, soruşturma başlatıldı

Bilecik'te hastanede ölen 94 yaşındaki kadın ve erkeğin cenazelerinin karışmasının ardından soruşturma başlatıldı. Ölen Fatma Avcı'nın avukat olan torunu Duygu Akkaya, hastane görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Fatma Avcı (94), 20 Kasım’da yaşlılığa bağlı hayatını kaybetti. Avcı ile aynı gün vefat eden Tevfik Yaman’ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Yaman’ın cenazesini defnetmek üzere hastaneye gelen yakınlarına görevlilerce yanlışlıkla Fatma Avcı’nın cenazesi teslim edildi. Cenaze, Beyce köyüne götürülerek toprağa verildi.

BİR CENAZE DEFNEDİLMİŞTİ

Fatma Avcı’nın cenazesini almak için gelen torunu Duygu Akkaya ve yakınlarına ise Tevfik Yaman’ın cenazesi verildi. Yıkama işlemi sırasında cenazelerin karıştığı ortaya çıkınca Akkaya, durumu yetkililere bildirdi. Olayın ardından Avcı’nın cenazesi defnedildiği mezardan çıkarılarak ailesine teslim edildi. İki cenaze de aileleri tarafından defnedildi.



Yaşanan olayın etkisinden hala çıkamadıklarını söyleyen Avcı’nın torunu avukat Duygu Akkaya, süreç boyunca hatası olanların cezalandırılması için suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Akkaya, şunları söyledi:

– Anneannemin cenazesini teslim almak üzere hastaneye gittik. Daha sonra yıkama yerinde ben, anneannemi yıkamak için gittiğimde önümüze gelen cenazenin anneannem ile hiçbir ilgisi yoktu. Yaşlı bir amcanın cenazesiydi. Yüzünü açtığımızda zaten çok net bir şekilde gördük. Dedik ki, anneannemiz değil o yüzden yanlış cenazeyi getirdiniz. Oradaki bütün görevliler birbirlerine baktılar, çünkü getirebilecekleri, önümüze koyabilecekleri başka bir cenaze olmadığından dolayı Eyvah, biz bir hata yaptık dediler. Beyce köyünde defnedilmek üzere anneannem veriliyor. O şekilde defnediliyor ve gömülüyor.

“NEYE UĞRADIĞIMIZI ŞAŞIRDIK”

– Bunun üzerine bütün yetkililer tabi ki ayaklandı. Gittiler, nasıl yaptılar hiçbir fikrim yok, oradaki mezarlık kazılmış, bizim defnedilen anneannemiz oradan çıkarılmış. Yeniden hastane morguna getirildi. Biz orada tekrardan baktık, evet bizim cenazemiz bu dedik. Onun yıkama işlemlerini kefenleme işlemlerini yaptık. Daha sonra camiye getirildi, namazı kılındı ve Bilecik Şehir Mezarlığı’ndaki aile mezarlığımıza defnedildi. Neye uğradığımızı şaşırdık. Böyle bir şeyin yaşanmış olması özellikle de bir kadınla bir erkek cenazesinin karıştırılmış olması bunun hiçbir açıklaması yok dedi.

ÖZÜR BİLE DİLENMEDİ

Yanlışlığın ardından kimsenin kendilerine ulaşmadığını ve özür bile dilemediğini anlatan Akkaya, şöyle konuştu:

– Diğer aile ile görüştüm. Onlar da tabi ki olayın şokunu hala da atlatmış değiller. Onlar da dedelerini gömdüklerini sandıkları mezara, yarım saat sonra gelinip, başka görevler tarafından, Yanlış cenaze vermişiz, hemen mezarı kazın, açın denilmiş. Köyde de bayağı bir kargaşa çıkmış. Onlar da neye uğradıklarını şaşırmışlar. İyi haliyle hatırlamak isteyip, son hallerini çok fazla göz önünde bulundurmamak amacıyla çok da fazla bakmadıklarını ama ayağında yazılı o etikette kendi dedelerine ait ismi gördüklerini ve hiç tereddüt etmediklerini söylediler. Bütün sorumluluk burada hastane morgundan başlayıp, defin işlemlerine kadar kimler yetkili ise onlarındır.

SORUŞTURMA AÇILDI

Cenazelerin karışmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü, hastane görevlileri hakkında idari soruşturma Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı da adli soruşturma başlattı. (DHA)