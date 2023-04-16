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Bilinmeyen biri tarafından vurularak öldürüldü

Ankara'nın Mamak ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Murat Ç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Bilinmeyen biri tarafından vurularak öldürüldü

Edinilen bilgiye göre, Mamak İlçesi Huri Sokak’ta, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Murat Ç, çeşitli yerlerinden ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Murat Ç, hastanede hayatını kaybetti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (AA)

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