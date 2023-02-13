Biri 15, diğeri 12 yaşında… Deprem kurtuldular, İstanbul’da yardım gönüllüsü oldular

Deprem felaketiyle memleketleri Malatya'da yüzleşen çocuklar İstanbul'da İBB'nin yardım faaliyetlerinde gönüllü oldu.

Sozcu.com.tr

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6 Şubat günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adana, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa'yı yerle bir etti.

Deprem bölgesinde kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken evsiz kalan milyonlarca insan barınma başta olmak üzere bir çok sorunla başa çıkmaya çalışıyor.

Dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından milyonlarca insan deprem bölgesine başta gıda ve giyim olmak üzeri yardım göndermek için seferber oldu. Depremin yıktığı kentlerden çıkma imkanı olanlar ise yakınlarının bulunduğu kentlere göç etti.

Depremin yıktığı kentlerden Malatya’da depremi yaşayan iki kardeş İlkay (15) ve İpek Karapınar (12) da deprem bölgesinden çıkarak İstanbul’daki halalarının yanına sığındı. Önceki gün İstanbul’a gelen iki kardeş bugün kuzenleriyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Yenikapı’da bulunan yardım koordinasyon merkezinde giderek gönüllü çalışan oldu.

Deprem bölgesine gönderilen yardımların kolilenmesine yardım eden iki kardeş hem yaşadıkları korkuyu unutmaya hem de geride bıraktıkları depremzede yakınlarına yardım ulaştırmaya çalışıyor.

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