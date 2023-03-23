Bobi, 32 kilo uyuşturucu ele geçirdi
Van'da polisin durdurduğu otomobilde narkotik köpeği Bobi ile yapılan aramada, 31 kilo 770 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobilde uyuşturucu olduğunu belirledi. Ekipler, takibe aldıkları aracı durdurup, arama yaptı.
Narkotik köpeği ‘Bobi’ ile yapılan aramada, 22 kilo 300 gram esrar, 7 kilo 120 gram afyon sakızı, 2 kilo 350 gram metamfetamin olmak üzere toplam 31 kilo 770 gram uyuşturucu ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. (DHA)