Buğrahan, okul yolunda can verdi
Gaziantep'te, 5'inci sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Buğrahan Yiğit, okula giderken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Çamlıtepe Mahallesi’nde sabah erken saatlerde okula gitmek için evinden çıkan Buğrahan Yiğit’e yolun karşısına geçmek istediği sırada B.A. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Yiğit’in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü B.A. ise polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.
Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Buğrahan Yiğitin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.