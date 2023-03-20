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Bursa’da hurda deposunda yangın

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Bursa’da hurda deposunda yangın

Fatih Mahallesi 2. Kurşun Sokak’ta bulunan hurda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, deponun yanında park halinde bulunan otomobil ile panelvana de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, otomobil ve panelvan kullanılmaz hale geldi. (AA)

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