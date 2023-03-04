Bursa’da inşaat kazısında lahit bulundu
Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir inşaat alanında kazı yapılırken lahit bulundu.
Halit Paşa Mahallesi’nde kapalı pazar alanında sürdürülen kazıda tarihi kalıntılara rastlanması üzerine, inşaatın müteahhidi tarafından durum yetkilere bildirildi.
Bölgeye gelen arkeologların gözetiminde başlatılan incelemede, söz konusu kalıntının, içerisinde kemikler bulunan lahit olduğu anlaşıldı.
LAHİD DE ÇIKARILACAK
Bulunan tarihi kalıntıların hangi döneme ait olduğunun tespit edilmesi için kemiklerin bölgeden alınarak Bursa Arkeoloji Müzesi'ne götürüleceği, lahdin de çıkarılacağı öğrenildi. (AA)