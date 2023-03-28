Bursa’daki ‘pitbull’lu saldırı davası ağır cezada görülecek

Bursa'da pitbull cinsi köpeğini husumetlisi Erol Tosun’a (46) saldırtıp, yaralanmasına neden olan Mehmet Murat Ö. ile oğlu Eyüpcan Ö. hakkında ‘Silahla kasten nitelikli şekilde yaralama’ suçundan 4’er yıl 6’şar ay hapis cezası istemiyle Bursa 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşmasında görevsizlik kararı verildi.

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Olay, geçen yıl 27 Ekim'de Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde meydana geldi.

Erol Tosun, eşi avukat Elif Tuba Karakoç Tosun’un iş ortağının eşi Mehmet Murat Ö. ile husumetli oldukları konuyu konuşmak üzere Vişne Caddesi’ndeki iş yerinde buluştu.

Tosun ile Mehmet Murat Ö., oğlu Eyüpcan Ö. ve yanlarındaki 1 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi, pitbull cinsi köpeği Erol Tosun’un üzerine saldırttı. Kolundan yaralanan Tosun, köpeği iş yerinin penceresinden attı.

Şüpheliler, köpeği tekrar Tosun'u saldırttı. Erol Tosun'un kolundaki atardamarı koptu. Boğuşmanın ardından şüphelilerden kaçan Tosun, sokaktakilerden yardım istedi. Erol Tosun, kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi’nde ameliyat edildi.

SALDIRI KAMERADA

Erol Tosun’un, köpeği iş yerinin 2’nci katından attığı, dışarıda otururken kendisine saldıran hayvana tekme attığı ve şüphelilerin köpeği alarak otomobille kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın ardından gözaltına alınan baba ve oğlu ile Mehmet Murat Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KÖPEĞE SALDIRMASI İÇİN KOMUT VERMİŞLER

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, müşteki Erol Tosun ile sanık Mehmet Murat Ö. arasında husumet bulunduğu belirtilerek, Tosun'un, “Mehmet Murat Ö.’nün eşiyle arasında sorun vardı. Eşim Elif Tuba Karakoç Tosun ile bu konuyu konuşan Mehmet Murat Ö. sinir krizi geçirip, kendisine zarar verip, eşime hakaret etmiş. Bunu daha sonra öğrendim. Bunu konuşmak için Mehmet Murat Ö.’yü aradım. Restoranda buluşmak için anlaştık ancak oğlu Eyüpcan Ö. gelip 150 metre ilerideki iş yerlerine götürdü. Yukarı çıkınca Mehmet Murat Ö., ‘Neden selam vermiyorsun?’ dedi. ‘Yedi sülaleme küfretmiş kişiye neden selam vereyim?’ dedim. Tartışırken kafamda bir fırça sapının patladığını fark ettim” sözlerinin yer aldığı ifadesine yer verildi.

İddianamede ayrıca yere düşen Tosun'a ayağa kalkmaya çalıştığı sırada, pitbull cinsi köpeğe komut verilerek üzerine saldırtıldığı, köpeğin Tosun'u birçok yerinden ısırdığı belirtildi.

Mehmet Murat Ö. ile oğlu Eyüpcan Ö.'nün, köpeğin Önder isimli birine ait olduğunu, çıkan kavga nedeniyle köpeğin kendiliğinden saldırdığı, suçsuz olduklarını söyledikleri yönündeki ifadelerine de yer verilen iddianamede, hayvanın saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de yer aldı.

DURUŞMAYA SANIKLAR KATILMADI

Baba ile oğlu hakkında ayrı ayrı, ‘silahla kasten nitelikli şekilde yaralama' suçundan 4'er yıl 6’şar hapis cezası istemi ile Bursa Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine başlandı. Duruşmaya, şikayetçi Erol Tosun ve taraf avukatları katılırken, sanıklar Eyüpcan Ö. ve Mehmet Murat Ö., yer almadı.

Duruşmada söz alan Erol Tosun, şöyle konuştu:

*Eylül ayının başında ben Muğla'da bir iş görüşmesinde olduğum sırada Murat'ın eşi benim evime gelmiş.

*Murat'ın evime geldiğini eşimden öğrendikten sonra kendisini arayıp neden geldiğini sorduğumda bana sinkaflı konuştu. Beni Bursa'dan sileceğine yönelik, aşiret çocuğu olduğuna yönelik sözler saf ederek, tehditlerde bulundu.

*Olay günü ben oraya sırf aile meselelerini kendi aralarında çözsünler, bizi bulaştırmasınlar ve bize hakaretvari konuşmasınlar diye gittim. Kamera görüntülerinde de belli olduğu gibi ben oturduğum esnada köpeğe bir tekme atmışım.

*Ancak ben bu kısmı hatırlamıyorum. Görüntüleri görünce fark ettim. Olay sırasında vatandaşların yanına yürüdüğümü hatırlıyorum.

*Köpeğin tekrar yanıma geldiği anı hatırlamıyorum. Ben vatandaşlara koluma tampon yapmalarını söylediğimde korktular. Sanıklardan şikayetçiyim.

‘EROL TOSUN'U BAHÇEYE GÖMECEĞİM'

Duruşmada tanık olarak dinlenen Tosun'un eşi Elif Tuba Karakoç Tosun ise şöyle konuştu:

*Murat Ö. benim üniversiteden sınıf arkadaşım ve aynı zamanda ortağım olan Nebuse Ö.'nün 5 yıllık eşidir. Nesube ile evlenmesi üzerine bizim hayatımıza girdi. Evlilikleri süresince sıkıntı yaşadılar. Nesube sürekli benimle sıkıntılarını paylaştı ve dertleşti.

*Nesube bizde iken Murat aradı. Daha sonra taksi ile geldi. Karısı gelince çok korktu. Evde saklandı. Murat ile oturup konuşurken, sakinleştirmeye çalışırken, elindeki bardağı kırdı. Kırık camı boğazına dayadı. Ben onu bir yandan sakinleştirmeye çalışıyordum. Bu sırada eşimi aradım, eşimden Murat'ın bir akrabasını bize göndermesini söyledim.

*Nebuse KADES'i aradı. Polisler geldi. Nebuse'yi almak için eve girdi. Polislerle Nesube konuştu. Daha sonra dışarıya çıkan polisler Murat'ı alıp götürdü. Murat polisler götürürken, ‘O Erol Tosun'u bu bahçeye gömeceğim' dedi.

*Olaydan 1,5 ay sonra dava konusu meydana geldi. Murat'ı aradı. Eşime gitmemesini söyledim. O da gitmek zorunda olduğunu belirtti. Bir süre sonra eşime ulaşamadım. Nebuse'yi aradığımda eşime köpeğin saldırdığını ve ısırdığını öğrendim.

Eyüp Can Ö.'nün avukatı ise müvekkilinin İstanbul'da yeni bir hayat kurduğunu, bu nedenle duruşmaya katılamadığını söyledi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE GÖRÜLECEK

Mahkeme heyeti, sanıklar Eyüp Can Ö. ile Mehmet Murat Ö. hakkında mağdura yönelik ‘Silahla kasten nitelikli şekilde yaralama’ suçundan kamu davasının açıldığını, ancak sanıkların eyleminin ‘Tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturduğunu, bu nedenle görevsizlik kararı vererek dosyanın Bursa Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

Dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabulü halinde sanıklar, ‘Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 ile 19 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanacak. (DHA)