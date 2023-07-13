Çalışanını taciz etti, 13 yıl hapis aldı, tutuksuz yargılanacak

Mersin'de, alıkoyduğu kadın çalışanına tehditle cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın mevcut halinin devamına hükmedildi.

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Mersin’in Yenişehir ilçesine iş yeri sahibi O.A, 13 Aralık 2020’de maket bıçağıyla tehdit ettiği çalışanı H.C’ye cinsel saldırıda bulunduğu ve onu alıkoyduğu iddiasıyla tutuklandı.

Adli kontrol şartıyla salıverilen O.A. hakkında “tehdit”, “basit cinsel saldırı” ve “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesindeki görülen davanın ilk duruşmasında, müşteki avukatının talebi ve iddia makamının mütalaasının üzerine “görevsizlik” kararı vererek dosya ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Bugün Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık O.A. (29) ve müşteki H.C. (22) katılmadı, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

“BOĞAZINA MAKET BIÇAĞI DAYADI”

Sanık avukatı, olaya ilişkin kriminal polis laboratuvarından gelen rapordaki aleyhe hususları kabul etmediklerini belirtti.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, O.A’nın olay sırasında maket bıçağını boğazına dayadığı müştekiye rızası dışında cinsel saikle dokunup tehdit içerikli konuştuğunu bildirerek, sanığın silahlı şekilde “cinsel saldırı”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “tehdit” suçlarından cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanığı “cinsel saldırı” suçundan 5 yıl, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın eylemi sırasında kullandığı maket bıçağının “silah” sayıldığı gerekçesiyle “cinsel saldırı” suçundan aldığı cezayı 7 yıl 6 aya, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan aldığı cezayı da silahlı ve cinsel saldırı amacıyla gerçekleştirdiği için 6 yıla çıkardı. Toplamda 13 yıl 6 ay hapse çarptırılan sanığın mevcut halinin devamına hükmedildi. (AA)

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