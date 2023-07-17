Abone Ol

Camide köpek alarmı! Korkudan namazı bozdular

İstanbul Başakşehir'de, cemaatle namaz kılanlar, camiye giren köpek yüzünden zor anlar yaşadı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Başakşehir Hayır Ortakları Camii’nde sabah namazı kılındığı sırada bir köpek camiye girdi.

Saf tutanların etrafında bir süre dolaşan köpek, namaz kılanların önüne yattı.

Bunu fark eden bazı kişiler yaşadığı tedirginlikle yer değiştirirken bazıları ise korkup namazını bozdu.

UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞTI

Bu sırada henüz namaza durmayan bir genç, plastik tabureyle hafifçe ittiği köpeği uzaklaştırmaya çalıştı.

Köpeğin namaz alanından uzaklaşmasının ardından cemaat yeniden namaza durdu.

Yaşananlar caminin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. (AA)

Köpek balığı sanıp taşladılar, nesli tükenmekte olan tür çıktıİlginizi ÇekebilirKöpek balığı sanıp taşladılar, nesli tükenmekte olan tür çıktıTekmelediği köpek öldü, serbest kaldıİlginizi ÇekebilirTekmelediği köpek öldü, serbest kaldı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam