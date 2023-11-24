Çocuklarını çöp eve terk eden çifte hapis

Eyüpsultan'da çöp ev diye adlandırılan metruk haldeki bir evde üç çocuğunu kendi hallerine terk ettikleri iddiasıyla yargılanan Merve-Ahmet Sürer çifti 1 yıl 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Hayati ARIGAN

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İstanbul Eyüpsultan’da üç çocuklarını çöple dolu evde, kendi hallerine terk ettikleri iddiasıyla yargılanan anne Merve Sürer ve baba Ahmet Sürer’e 1 yıl 15’er gün hapis cezası verildi.

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanıklar Merve ve Ahmet Sürer katıldı. Duruşmada taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINDA

Duruşmada savunma yapan Sürer “Ben hiçbir şekilde evlatlarımdan vazgeçmiyorum. Bir hataya düştük. Ben evlatlarımı istiyorum” dedi. Son sözü sorulan sanıklar pişman olduklarını belirtti.

Mahkeme, sanıklar Merve ve Ahmet Sürer’i “koruma, gözetim, yardım veya bildirim yükümlülüğünün ihlali” suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını hükmetti. Öte yandan çocuklar devlet koruması altında kalmaya devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan’da 20 Ocak günü bir ihbar üzerine adrese giden sosyal hizmetler ekipleri ile polis metruk haldeki bir evde yaşları 3 ila 7 arasında olan 3 çocuğu çıplak halde evde dolaşırken bulmuştu. Ekipler, her yerde çöp, sinek ve haşerelerin bulunduğu evin aynı zamanda ağır biçimde lağım koktuğunu tespit etmişti.

Komşularla yapılan görüşmelerde çocukların annesinin 25 gün önce evi terk ettiği, babanın ise ara sıra eve uğrayarak yemek bıraktığı öğrenilmişti. Anne Merve Sürer ve baba Ahmet Sürer hakkında “Yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendini idare edemeyecek durumda olan ve bu nedenle koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan bir kimseyi kendi haline terk etme” suçundan 3’er aydan 2’şer yıla kadar hapisleri talep edilmişti.