Darp edilen genç taburcu olduktan bir gün sonra öldü
Sakarya'da evinde fenalaşan genç kaldırıldığı hastanede öldü. 24 yaşındaki gencin dün akrabası tarafından dövüldüğü, hastanede yapılan kontrollerin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.
Çukurahmediye Mahallesi’nde yaşayan Berat G. (24) evinde aniden fenalaştı. Ailesinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Dün tartıştığı akrabası tarafından darp edildiği ve hastanede yapılan kontrollerinin ardından taburcu edildiği öğrenilen Berat G’nin kesin ölüm sebebi otopsi sonucu belirlenecek. (AA)