Deprem provokasyonu iddiası: 21 kişi tutuklandı
Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 713 hesap yöneticisi tespit edildi, 377'si hakkında adli işlem başlatıldı, 117'si gözaltına alındı, 21'i tutuklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında sanal devriye faaliyetlerinin 7/24 yürütüldüğü hatırlatıldı.
Açıklamada, sanal devriye faaliyetleri kapsamında, depremlerin ardından sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunanların adres ve lokasyon bilgileri tespit edilerek, ilgili birimlerle koordinasyon kurulduğu belirtildi.
Sosyal medya platformlarında deprem nedeniyle vatandaşlar üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 713 hesap yöneticisinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, 377 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatıldığı vurgulandı. Bu kapsamda cumhuriyet başsavcılıklarının talimatlarının ardından gözaltına alınan 117 şüpheliden 21’inin tutuklandığı kaydedildi. (AA)