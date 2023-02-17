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Depremde binaların yıkılmasına ilişkin 7 müteahhit tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde depremlerde bazı binaların yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 7 müteahhit tutuklandı.

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Depremde binaların yıkılmasına ilişkin 7 müteahhit tutuklandı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Afşin ilçesinde yıkılan bazı binaların enkazında teknik inceleme yapıldı.

İnceleme sonucu kusuru olduğu gerekçesiyle 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan zanlılardan 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Müteahhit olduğu belirtilen 7 zanlı tutuklandı. (AA)

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