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Depremde yıkılan binalara ilişkin 3 müteahhit İstanbul’da tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan 6 müteahhitten 3'ü tutuklandı.

Yayınlanma: 21:21 - 21 Şubat 2023 Güncellenme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında yıkılan binalarla ilgili Gaziantep ve Malatya cumhuriyet başsavcılıkları tarafından başlatılan soruşturmalar kapsamında 6 müteahhidi İstanbul’da gözaltına aldı.

Depremde yıkılan Doğansoy Apartmanı’nın müteahhidi V.R.Ö, Şadoğlu Apartmanı’nın müteahhidi N.H, Serap Apartmanı’nın müteahhidi R.Ö, Zorlu Apartmanı’nın müteahhidi N.G, Bahçelioğlu Apartmanı’nın müteahhidi A.K. ve Mazıcı Apartmanı’nın müteahhidi M.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Müteahhitlerden V.R.Ö, N.H. ve R.Ö tutuklanırken, N.G, A.K. ve M.D yurt dışına çıkış yasağı ve belirli aralıklarla emniyet birimlerine imza vermeyi içeren adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. (AA)

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