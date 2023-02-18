Depreme hastanede yakalanan 84 yaşındaki kadını hemşire kurtardı

Adıyaman'da tedavi gördüğü hastanede depreme yakalanan 84 yaşındaki Emine Kadıoğlu, kendisini bir hemşirenin kurtardığını anlattı. Torununun çocuğuyla birlikte depremde hayatını kaybettiğini de söyleyen Kadıoğlu, "Bir hemşire 'Kimse var mı' diye seslendi. Ben de seslenince beni aşağı indirdi. Benim 5 oğlum, 5 kızım var. Torunum ve torunumun çocuğu öldü. Evim yıkıldı, evim yok. Keşke evim tamamen yansaydı milletim böyle olmasaydı" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Adıyaman’da tedavi gördüğü hastanede depreme yakalanan Emine Kadıoğlu, bir hemşirenin yardımıyla hasar gören hastaneden çıktı. Kadıoğlu’nun torunu ve torununun çocuğu depremde hayatını kaybetti.

Evinin tamamen yıkıldığını da söyleyen Kadıoğlu, “Ben depremde Adıyaman’da hastanenin üst katındaydım. Deprem esnasında duvardan duvara çarptım. Ben tek kalmıştım. Sağ olsun bir hemşire ‘Kimse var mı’ diye seslendi. Ben de seslenince beni aşağı indirdi. Benim 5 oğlum, 5 kızım var. Torunum ve torunumun çocuğu öldü. Evim yıkıldı, evim yok. Keşke evim tamamen yansaydı da milletim böyle olmasaydı. Bundan sonra bana apartman verseler benim gözümde değeri yok” dedi.

“YARA TAKİPLERİ VE KAS RAHATLATMASI GİBİ İŞLEMLER YAPIYORUZ”

Bunların yanı sıra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde ortapedi bölümünde tedavi gören yaralılarla ilgili son bilgileri paylaşan Ortapedi ve Travmatoloji Uzmanı Necati Doğan, “Bizim üstlendiğimiz 90 hastamız var. Bunların 30’u çocuk yoğun bakımda, 20’si genel yoğun bakımda, 40 kadarı da serviste tedavi görüyor. Bunların birçoğunun ilk müdahaleleri tamamlandı. Şu an yara takipleri bazı yaptığımız kas rahatlatması gibi işlemler var. Bunların takibini yapıyoruz” dedi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Deprem iki halkı yakınlaştırdı

İlginizi Çekebilir Bakan Kurum: Depremzedeler için konutlar mart ayında başlayacak