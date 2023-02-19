Depremzedeler için yardıma gittiler, dönüşte kazada can verdiler
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu geçişinde bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kardeş hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Bu kişilerin yardım için gönüllü olarak deprem bölgesine gittikleri, dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi.
Kaza, öğle saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Bayraktar mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Nurullah C. idaresindeki 34 RB 884 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.
Ekipler, otomobildeki Süleyman ile Mahmut Kayar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Hacı T., Göksal A. ve sürücü Nurullah C., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. 2 kardeşin cenazeleri ise morga götürüldü. Otomobildekilerin yardım için gönüllü olarak deprem bölgesine gittikleri, kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)