Dicle Nehri kenarında şüpheli ölüm

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, kayıp olarak aranan Ü.Ç.'nin cesedi Dicle Nehri'nde bulundu. Ü.Ç.'nin vücudunda bazı izler ve kesikler olduğu öğrenildi.

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Aralık Mahallesi Kooperatif mezrasında yaşayan Ü.Ç., 2 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailesi, durumu polis ve jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri, Ü.Ç.’yi bulmak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda, Ü.Ç.’nin cesedi, Dicle Nehri’nin kenarındaki çalılıklar arasında bulundu.

Yapılan incelemede Ü.Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Vücudunda bazı izler ve kesikler olduğu öğrenilen Ü.Ç.’nin cesedi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Ü.Ç.’nin evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)