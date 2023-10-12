Direk ve duvar arasında sıkışıp yaşamını yitirdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu sabaha karşı meydana gelen kazada kullandığı motosiklet ile yoldan çıkıp elektrik direği ve duvar arasında sıkışan genç sürücü yaşamını yitirdi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Konacık mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ‘nde meydana gelen kazada 26 yaşındaki Cengizhan Kır kullandığı 48 TH 404 plakalı motosiklet ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.

EĞLENCEDEN EVE DÖNÜYORDU

Kır'ın, arkadaşları ile bir evde eğlendikten sonra evine dönmek için yola çıktığı belirtildi. Kaza sonrası olay yerine gelen Kır'ın arkadaşları büyük şok yaşadı. Beton elektrik direği ile duvar arasına hızla çarparak giren Cengizhan Kır için sağlık ekibi çağrıldı. Kır'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kır'ın cenazesinin memleketi İzmir'e gönderileceği öğrenildi.