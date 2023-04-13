Direksiyonda kalp krizi geçirdi, trafikte yardım istedi
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, D-100 kara yolunda kalp krizi geçirdiğini fark eden Hidayet Solak (58) otomobilini yol ortasında durdurup, diğer sürücülerden yardım istedi. Solak, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, sabah saatlerinde D-100 kara yolunun Körfez ilçesi Yalı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hidayet Solak, 06 CAG 768 plakalı otomobiliyle giderken kalp krizi geçirdi. Durumu fark eden Solak, aracını yolun ortasında bırakıp diğer sürücülerden yardım istedi.
Sürücüler, Hidayet Solakın otomobilini yol kenarına çekip, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi Hidayet Solaka ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansa aldı. Hidayet Solakın yolda kalbi durdu. Sağlık ekibinin kalp masajı yapıp, yeniden kalbini çalıştırdığı Hidayet Solak, Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)