Diyarbakır’da fırçalı, sopalı kavga kamerada
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan fırçalı, sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı’nda bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi.
Site bahçesinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek fırça ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
3 KİŞİ YARALANDI
O anlar cep telefonuna yansırken, kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kavgayla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)