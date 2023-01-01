Abone Ol

Diyarbakır’da fırçalı, sopalı kavga kamerada

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan fırçalı, sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı’nda bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi.

Site bahçesinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek fırça ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

3 KİŞİ YARALANDI

O anlar cep telefonuna yansırken, kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kavgayla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)

'Eski sevgili' tartışmasında abisini öldürdüİlginizi Çekebilir'Eski sevgili' tartışmasında abisini öldürdüPusu kurup, yengesini öldürdü istenen ceza belli olduİlginizi ÇekebilirPusu kurup, yengesini öldürdü istenen ceza belli oldu
X Reklam