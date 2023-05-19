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Diyarbakır’da kaza: 6 yaralı

Diyarbakır'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin park halindeki 2 otomobile çarptığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 01:42 - 19 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Diyarbakır’da kaza: 6 yaralı

Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi, Mezopotamya Bulvarında 01 RY 575 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki 35 ARM 644 ve 07 BHU 749 plakalı otomobile çarptı.

Kazada 2’si çocuk 6 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİLAR

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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