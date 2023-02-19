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Diyarbakır’daki ev sahiplerine uyarı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da Vali Ali İhsan Su, ev sahiplerine uyarıda bulunarak, fahiş fiyat uygulayanlara yasal işlem yapılacağını belirtti.

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Diyarbakır’daki ev sahiplerine uyarı

Vali Ali İhsan Su, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da depremzedelere yardımcı olunması için ev sahiplerini uyardı.

Vali Su, paylaşımında “Değerli ev sahipleri; evinizi kiralamak isteyen depremzede vatandaşlarımıza lütfen yardımcı olalım. Bu zor süreçte birbirimize destek olalım. Bu konuda fahiş fiyat uygulayanlara karşı gerekli yasal işlem yapılacaktır” ifadelerini kullandı. (DHA)

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