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Elazığ’da sağanak: Malatya yolu bir süre ulaşıma kapandı

Elazığ'da etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Elazığ-Malatya karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.

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Elazığ’da sağanak: Malatya yolu bir süre ulaşıma kapandı

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından Elazığ, Tunceli, Bingöl, Malatya ve Adıyaman için yapılan sağanak uyarısının ardından, Elazığ’da sağanak yağış etkisini gösterdi.

Öğle saatlerinden itibaren etkili olan yağış, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Yağışla birlikte Elazığ-Malatya karayolunun bir bölümünde su birikmesi sonucu yol, trafiğe kapatıldı.

Tofaş kavşağından Malatya’ya doğru olan istikamette tedbir amaçlı kapatılan yol, yapılan çalışmanın ardından tekrar ulaşıma açıldı. (DHA)

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