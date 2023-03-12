Elazığ’da soba patladı, evin bir kısmı çöktü

Elazığ'da müstakil evin 2'nci katında kömür sobasında meydana gelen patlamada evin bir bölümü çöktü. Patlamanın meydana geldiği evin sahibi ile olayda hasarın oluştuğu bitişikteki evde bulunan 1 kişi yaralandı.

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Olay, akşam saatlerinde Salıbaba Mahallesi Yüce Tepe Sokak’ta 2 katlı evde meydana geldi.

İddiaya göre evin 2’nci katındaki sobada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada evin bir bölümü çökerken, bitişikteki evde de hasar meydana geldi. Çökme ile birlikte yangın çıkan evin sahibi Kazım Kılavun (75) ile bitişikteki binada oturan ve ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde çökmeye yol açan patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Patlamadan kısa süre sonra adrese gelen Kazım Kılavun’un torunu Ferhat Kılavun, “‘Evde soba patladı’ denildi. İtfaiye olsun, polis ekipleri olsun hemen müdahale etti. Dedemin durumu şu an iyi. Hastaneye kaldırdılar. Ekipler evde inceleme yapıyor” dedi. (DHA)