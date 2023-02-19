Elinde fotoğrafla enkazdan çıkmayan eşini bekliyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan Çağ Apartmanı'nın altına kalan eşi Ayşegül Aşkar'a (45) ulaşamayan Cahit Aşkar (53), elinde onun fotoğrafı ile günlerdir enkaz başında bekliyor. Gece-gündüz beklediğini belirten Aşkar, "Bugüne kadar eşim Ayşegül'e ulaşamadık. Yetkililere sesleniyorum. Lütfen onu bulsunlar" dedi.

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Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından Antakya ilçesindeki Çağ Apartmanı da yıkıldı. Cahit Aşkar’ın oğlu Muhammet (25), kızı Merve (28) ve eşi Ayşegül Aşkar, depreme apartmanda yakalandı. Aşkar’ın kızı enkazdan sağ çıkarıldı, oğlunun cansız bedeni bulundu, eşine ise hala ulaşılamadı.

Eşinin fotoğrafı ile enkaz önünde günlerdir bekleyen Cahit Aşkar, “Deprem günü, Yayladağı’ndaki evimizde kalmıştım. Eşim ve iki çocuğum ise Antakya’daydı. Depremin olduğu gün, hava soğuk olduğu için hemen arabayla yola çıktım. Gelmem 2 saati geçti. Geldiğimde binayı gördüm ve şoke oldum. Kağıt gibi olmuştu. Çocuklarım ve eşime sürekli seslendim ama ses alamadım. İlk gün böyle geçti. Tüm bina sakinlerinin aracı sokaktaydı ve kimsenin çıkamadığını anladım” dedi.

‘GECE-GÜNDÜZ BURADAYIM’

Enkaz başında eşine ulaşılmasını beklediğini belirten Aşkar, “Kimse gelip gitmiyordu. İkinci gün de aynı şeyi yaşadım. Sahipsizlik ve ilgisizlik bizi perişan etti. Aynı gece ise sokağa İHH, AFAD ve Nevşehir Belediyesi ekipleri geldi. Durumumu anlattım, arkadaşlar da binanın üzerine çıktı. Saat 02.30 sıralarında kızım Merve’yi buldular. Yeniden yaşama döndüm. Fakat kızıma sevineyim mi, oğlum ve eşime üzüleyim mi, bilemedim. 3 ve 4’üncü gün yine burada kimse olmamasına rağmen gönüllüler gelmeye başladı. Oğlum Muhammed’in cenazesine ulaştık. Gece-gündüz buradayım. Bugüne kadar eşim Ayşegül’e ulaşamadık. Yetkililere sesleniyorum. Lütfen onu bulsunlar” dedi.

‘ALLAH, BİR DAHA YAŞATMASIN’

Depremin ilk günlerinde Hatay’ın terk edilmiş bir şehir gibi olduğunu söyleyen Aşkar, “Bunu yaşamamalıydık. Beklemek zorundayım. Her yere haber bıraktım ama alamadım. Kızım da ameliyata girdiği için yanında olmak zorundayım. Mersin Şehir Hastanesi’ne gideceğim. Kızım bana enkaz altında annesinin yanında olduğunu ve yaşandığını söylüyor. Kimliğini ve cüzdanını bulduk. Onu arıyoruz. Allah, bir daha bunu yaşatmasın” diye konuştu.(DHA)

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