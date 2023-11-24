Emeklileri FETÖ yalanıyla 2 milyon TL dolandırdılar

İzmir'de üç emekliyi "Hakkınızda açılmış FETÖ davası var" diyerek iki milyon lira dolandıran iki şüpheli yakalandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İzmir’in Buca ve Bornova ilçelerinde kendilerini polis olarak tanıttıkları emekli üç kişiyi “Hakkınızda açılmış FETÖ davası var” diye korkutarak toplam 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını alıp dolandıran iki şüpheli tutuklandı.

İki kişi, Buca ve Bornova ilçelerinde 3 emekliyi kendilerini polis olarak tanıtıp haklarında açılmış FETÖ davası olduğu yalanıyla korkutup, toplam 2 milyon lira değerinde ziynet eşyalarını aldı.

400 SAAT KAYIT İZLENDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine İzmir İl emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. 400 saatlik kamera görüntüsünü izleyen ekipler, şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla şüpheliler A.D. ve İ.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi. (DHA)