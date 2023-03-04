Enkazdan kurtarılan köpeğe İzmirli itfaiyeci yuvasını açtı

Gaziantep’te enkazdan kurtarılan yavru köpeği İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde görevli itfaiye eri Serdar Bıçakçı ve eşi Cansu Bıçakçı sahiplendi. Çift, afet bölgesinde sahipsiz kalan hayvanlara sahip çıkılması çağrısı yaptı.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesinde görevli itfaiye eri Serdar Bıçakçı ve eşi Cansu Bıçakçı, Gaziantep'te enkazdan kurtarılan 2,5 aylık köpeğe yuvasını açtı. Çiftin Ateş ismini verdiği yavru köpek yeniden hayata bağlandı.

Daha önce hayvan sahiplenmek istediklerini fakat cesaret edemediklerini söyleyen Serdar Bıçakçı; “Deprem hepimizi derinden etkiledi. İnsanların yanı sıra küçük canlıların da orada mahsur kaldığını gördük. İnsanlar can telaşından bu canlıları unuttu. Köpek sahiplenmek istediğimi duyan arkadaşlarım, Ateş'i İzmir'e getirdi. Buraya geldikten sonra bakım ve muayenesi yapıldı. Daha sonra evimizin bir parçası oldu” ifadelerini kullandı.

“TÜM MAHALLENİN İLGİ ODAĞI OLDU”

Ateş'in mahallede herkesin ilgisini çektiğini belirten Bıçakçı, “4 yaşımdaki oğlum Sercan kreşe gittiğinde öğretmenine ve arkadaşlarına Ateş'i anlatıyor. ‘Depremden misafirimiz geldi' diyor. Okuldan döner dönmez Ateş ile ilgileniyor. Arkadaşlarımız ve komşularımız da Ateşi çok sevdi. Tüm mahallenin ilgi odağı oldu” diye konuştu.

Çok heyecanlı olduklarını söyleyen Cansu Bıçakçı ise; “Evde hayvan besleme konusuna pek sıcak bakmıyordum. Ateş gelince kendimizi çok iyi hissettik. İyi ki bizimle… Bize şans getireceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kendileri de 2020 yılında yaşanan depremden etkilenen çift bir de çağrıda bulunarak deprem bölgesinde ailesini kaybetmiş çok sayıda hayvan bulunduğunu ve sahiplenilmesi gerektiğini belirtti.

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