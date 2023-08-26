Erkek arkadaşını öldüren kadın tutuklandı
Gaziantep'te, tartıştığı erkek arkadaşı İbrahim Patlar'ı (45) göğsünden bıçaklayıp öldüren Mevlüde B. (34), tutuklandı. Mevlüde B. ifadesinde Patlar’ın kendisini darp ettiğini, bu sırada bıçağı rastgele savurduğunu, öldürme kastının olmadığını öne sürdü.
Olay, 24 Ağustos gecesi Kozanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Rezidanstaki dairede Mevlüde B. ile erkek arkadaşı İbrahim Patlar arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Mevlüde B., Patlar’ı göğsünden bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, 1 çocuk babası İbrahim Patlar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Mevlüde B., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.
1 çocuk babası İbrahim Patlar’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.
‘ÖLDÜRME MAKSADIM YOKTU’
Mevlüde B., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. Mevlüde B., ifadesinde İbrahim Patlar ile aralarında uzun süredir geçimsizlik olduğunu ve tartışmanın ardından darbedildiğini söyledi. Darp sırasında eline aldığı bıçağı rastgele savurduğunu ifade eden Mevlüde B., öldürme maksadı olmadığını ve pişman olduğunu söyledi. Mevlüde B., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)