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Evden çıktı, inşaatta ölü bulundu

Karaman'da Mehmet Elmas (20), apartman inşaat alanında ölü bulundu.

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Evden çıktı, inşaatta ölü bulundu

Olay, saat 14.00 sıralarında Başakşehir Mahallesi 2250 Sokak’taki apartmanın inşaat alanında meydana geldi. Bölgeyi kontrol eden şantiye görevlisi, 1 kişinin kanlar içinde yerde yattığını fark etti. İhbarla gelen ekipler, Mehmet Elmas’ın öldüğünü belirledi.

Cenaze otopsi için Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk incelemede, Elmas’ın gece saatlerinde öldüğü belirlendi. Otopsi sonrası kesin ölüm nedeni netleşecek olan Elmas’ın ailesi ise oğullarının saat 02.00 sıralarında evden çıktığını söyledi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)

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