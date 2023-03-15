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Evine doğru yürürken silahlı saldırıda öldürüldü

Gaziantep'te Abdullah Cengiz (43), yaya olarak evine giderken yolda karşılaşıp tartıştığı kişi ya da kişilerce tabancayla vurularak öldürüldü.

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Evine doğru yürürken silahlı saldırıda öldürüldü

Olay, gece geç saatlerde Fırat Mahallesi’nde meydana geldi. Abdullah Cengiz yaya olarak evine giderken sokakta karşılaşıp tartıştığı kişi ya da kişilerce tabancayla vuruldu.

Silah sesini duyup, dışarı çıkan mahallelinin kanlar içerisinde bulduğu Cengiz, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Cengiz, tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Abdullah Cengiz’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.

Polis, olayın ardından şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. (DHA)

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