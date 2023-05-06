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Feci kaza! Kamyon 11 araca çarparak durabildi

Hatay'da çekici ile çarpışan kamyonun karşı şeride geçip 11 araca çarparak durabildiği kazada 6 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 21:07 - 06 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Feci kaza! Kamyon 11 araca çarparak durabildi

İskenderun-Antakya kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 DF 6798 plakalı kamyon, Topboğazı mevkiinde bir çekici ile çarpıştı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, karşı şeride geçerek yol kenarında asker uğurlama töreni için bekleyen 9 otomobil ve 2 minibüse çarptı. Olayda 6 kişi yaralandı.

6 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri de kazada yaralanan 6 kişiyi hastanelere kaldırdı.

Kazanın ardından alev alan kamyondaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. (AA)

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