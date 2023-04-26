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Gelinini öldürüp yakmıştı, tutuklandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tartıştığı gelinini ahırda av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kayınpeder, tutuklandı.

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Gelinini öldürüp yakmıştı, tutuklandı

Atlıdere Mahallesi’nde gelini Hatice Ö’yü (46) öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan K.Ö. (72), İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

K.Ö. ile gelini Hatice Ö. arasında dün çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, K.Ö’nün ahırda av tüfeğiyle ateş açması sonucu gelini hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından gelinini yaktığı ileri sürülen ve ormanlık alana kaçan zanlı, jandarma ekiplerince yakalanmıştı. (AA)

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