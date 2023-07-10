Gezgin hırsız yakayı ele verdi

İstanbul'da 3 ayrı hırsızlık olayına karışan zanlı yakalandı

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İstanbul’da farklı ilçelerde yaşanan 3 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 3 şüpheliden biri gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 30 Mayıs’ta Bakırköy’de bir evde, 5 Haziran’da da Başakşehir ve Güngören’deki iki ayrı iş yerinde yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, 3 olayın da aynı zanlılar tarafından gerçekleştirildiği, Güngören’deki H.Y. isimli vatandaşa ait tekstil mağazasından 4 bin lira, 480 dolar ve 2 bin 450 avro çalındığı belirlendi.

Güvenlik kamerası görüntüleri üzerinden yapılan incelemede kimlikleri belirlenen 3 şüpheliden Mehmet Can U. (29), Bahçelievler’de gözaltına alındı.

Hakkında 67 ayrı suç kaydı bulunan ve başka bir evden daha hırsızlık yaptığı tespit edilen Mehmet Can U, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polisin, diğer 2 zanlının yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Bu arada, hırsızlık yapılan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yüzlerini şapkayla gizlemeye çalışan 3 şüphelinin, girdikleri adreste, kasa ve değerli eşya aradıkları sırada etrafı dağıttıkları, daha sonra bir otomobille olay yerinden uzaklaştıkları anlar yer alıyor. (AA)