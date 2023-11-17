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Hakkari’de PKK’lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

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Hakkari’de PKK’lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK’ya yönelik kent kırsalında operasyon düzenledi.

Operasyonda, yapılan arazi arama- tarama faaliyeti sırasında PKK’ya ait 1 adet 14,5 mm uçaksavar silahı, bin 640 adet 14,5 mm fişek, bin 420 adet 12,5 mm fişek, 1 adet 3 kg bidon içerisinde EYP düzeneği, 1 cep telefonu ele geçirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi. (DHA)