Hakkari’de PKK’lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK’ya yönelik kent kırsalında operasyon düzenledi.
Operasyonda, yapılan arazi arama- tarama faaliyeti sırasında PKK’ya ait 1 adet 14,5 mm uçaksavar silahı, bin 640 adet 14,5 mm fişek, bin 420 adet 12,5 mm fişek, 1 adet 3 kg bidon içerisinde EYP düzeneği, 1 cep telefonu ele geçirildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi. (DHA)