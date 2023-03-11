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Hamile kadın sokak köpeklerinin saldırısına uğradı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 29 yaşındaki 7 buçuk aylık hamile kadın yaralandı.

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Hamile kadın sokak köpeklerinin saldırısına uğradı

İsmetpaşa Mahallesi’nde eşiyle motosikletle seyir halindeyken Eda Bulut, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Bulut, eşi tarafından Kapaklı Devlet Hastanesine götürüldü. Tedavisi tamamlanan Bulut, taburcu edildi.

Bulut, yaptığı açıklamada, köpeklerin saldırısından dolayı çok korktuğunu söyledi.

“BACAĞIMDAN ISIRMIŞ”

Motosikletteyken köpeklerin kendine saldırdığını ifade eden Bulut, “Eşim ayağıyla onları uzaklaştırmaya çalıştı ancak içlerinden biri beni bacağımdan ısırmış. Hiç durmadan sokaktan uzaklaştık. Bacağımın kanadığını fark ettik ve hemen Kapaklı Devlet Hastanesine gittik. Burada et parçasının da koptuğunu ve derin ısırık olduğunU gördük. Kuduz aşısı yapıldı. Isırılan bölge temizlendi.” dedi.

Bulut, sokak köpekleri konusunda mutlaka önlem alınması gerektiğini sözlerine ekledi. (AA)

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