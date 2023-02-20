Hamsi avı yasaklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nda, 21 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere 15 Nisan tarihine kadar ticari amaçlı her türlü hamsi balığı avcılığını durdurdu.

Halil ATAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nda, hamsi balığı avcılığı yaklaşık iki ay süreyle durduruldu.

“HAMSİLERİN BOYU 9 CM’NİN ALTINDA”

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay imzalı genelgede şöyle denildi;

*Genel Müdürlüğümüzce yaptırılan denetimlerde ve araştırma kuruluşları tarafından yapılan izleme çalışmalarında, avlanan hamsi balıklarında yasal avlanabilir boy uzunluğu olan 9 cm’in altındaki bireylerin oranında artış olduğu ve kondisyonunun da (et verimi) oldukça düşük olduğu tespit edilmiştir.

*Bu kapsamda, balıkçılıkla ilgili sivil toplum kuruluşlarının talepleri ve Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan Balıkçılık ve Su Ürünleri Bilimsel ve Teknik Tavsiye Kurulu üyesi ilgili akademisyenlerin önerileri doğrultusunda; 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve bu Kanundan yetki alarak çıkarılan 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’in 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden; gelecek yıllardaki hamsi stoklarımızın olumsuz etkilenmemesi, Marmara Denizi ekosisteminin korunması ve gelecek sezonda balıkçılara daha fazla ekonomik katkı sağlanması amacıyla Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında 21 Şubat 2023 tarihi saat 15:00’den itibaren 15 Nisan 2023 tarihine kadar ticari amaçlı her türlü hamsi avcılığı durdurulmuştur.

İlginizi Çekebilir İki buçuk saatte iki buçuk ton hamsi tükettiler